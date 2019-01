Dassenburcht op bouwlocatie in Putten-Zuid

De precieze locatie van de dassenburcht wil Van Dusschoten niet prijsgeven omdat zijn onderzoek nog in volle gang is. ,,Ik kan al wel zeggen dat de burcht goed bewoond is. Er zijn veel verse sporen van verschillende dassen te vinden, zoals vers belopen pijpen, plukken haar aan prikkeldraad en een uitgegraven wespennest. Op nog geen 700 meter afstand van deze nieuwe burcht bevindt zich een bekende hoofdburcht en ik ben heel benieuwd of de dassen van deze nieuwe locatie ook een hoofdburcht maken of dat ze deze als bijburcht beschouwen. Ik vermoed wel dat ze hier al een paar jaar komen.’’