De Aldi gaat naar de rand van Putten en daar zijn de ondernemers in het centrum niet blij mee

15-jarige zonder rijbewijs én onder invloed van de weg geplukt, terwijl zijn pleegvader naast hem zat

Als 15-jarige zonder rijbewijs achter het stuur van een auto kruipen is natuurlijk niet verstandig (en strafbaar), maar dat onder invloed doen, terwijl je pleegvader (ook beschonken) naast je zit, dat is helemaal van een andere orde. De politie stond zondagavond dan ook raar te kijken toen ze een tweetal aantroffen in een auto in Stroe.