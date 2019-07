De kosten voor de jeugdzorg in Putten rijzen de pan uit en één zorgaanbieder boekt dikke winst. Is er een verband?

De grote kostenstijging waar de jeugdzorg in Putten mee worstelt wordt niet veroorzaakt door een stijgend aantal kinderen dat psychologische hulp ontvangt, stelt psycholoog Jan van Rooijen van de Psychologen Praktijk Putten. Van Rooijen meldt dat er dit jaar in Putten 230 kinderen psychologische hulp krijgen en dat dit aantal al jaren stabiel is. ,,Door de jaren heen behandelen we ongeveer hetzelfde aantal kinderen in Putten. De kosten die we in rekening brengen zijn niet sterk gestegen.’’