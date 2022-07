De manier waarop Henk uit zijn Veluwse recreatiewoning is gezet doet nog steeds pijn, daarom schreef hij er een boek over

U schrijft in uw boek dat u er niet leuker op geworden bent. Dat is nogal wat.

„Het is de manier waarop het gegaan is. Na 20 jaar gedogen kun je permanent wonen niet van het ene op het andere moment verbieden. En als er ineens allemaal uniformen en andere toestanden bij je huis rondlopen, dan doet dat wat met je. Ik kwam er zelfs mee bij de huisarts terecht. Dat laatste staat niet in het boek. Want ik wilde geen zielig verhaal ophangen of als een gefrustreerd baasje overkomen.”