De Polencamping is een begrip in Putten. Maar heeft het park ook toekomst?

Wie een rondje loopt over het bungalowpark wordt vriendelijk begroet door de bewoners van het park. Zonder uitzondering zijn het arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ze zitten in de zon of ze roken een sigaretje in de deuropening van de houten chalets. De meeste bewoners werken in ploegendiensten, bij bedrijven in Putten, Nijkerk en Barneveld.