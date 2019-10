Dealende broer en zus uit Putten horen cel- en taakstraf eisen

Volgens sommige hardcore gebruikers zijn de 28-jarige Ricardo W. en zijn zusje Romana W. (23) uit Putten al jaren drugsdealers. Ricardo zou de hoofddealer zijn en als hij op vakantie was nam Romana de zaak over. Maar de twee ontkenden dat dinsdag ten stelligste in de Zutphense rechtbank.

Ricardo zou tussen 2014 en maart van dit jaar coke hebben gedeald, zijn zusje tussen juli 2017 en maart van dit jaar. Bij haar thuis werd ook nog een wietplantage gevonden van zo’n 67 planten.

Broerlief bekent wel dat hij had gedeald. ,,Maar dat was maar een jaartje. Ik gebruikte zelf drie tot vier gram per week en wilde dat met deze handel financieren.’’ Zijn zusje had er allemaal niks mee te maken, stellen zij. ,,Die wietplantage was inderdaad van mij, maar die was puur voor eigen gebruik. Ik blowde in die periode heel veel.’’

Uit het uitgebreide politie-onderzoek komt een heel ander beeld naar voren. Justitie kwam Ricardo op het spoor door meldingen van onder meer een maatschappelijk werkster, die klaagde dat cliënten van haar drugs kochten bij hem. Ook een horeca-ondernemer vertelde bij de politie dat de Puttenaar een drugsdealer is.

Zijn telefoon werd vervolgens afgeluisterd en daaruit bleek dat er dagelijks kort telefoonverkeer was met 95 nummers. Die bleken allemaal van mensen te zijn, die bij de politie bekend staan als drugsgebruikers.

Happy Meals

In de afgeluisterde gesprekken en de later uitgelezen berichten werd ook steeds gesproken over ‘halfjes’, ‘twee halfjes’, Red Bull, hondenvoer en ‘Happy Meals naar de McDonalds brengen’. Volgens de officier van justitie is dat codetaal voor drugsbestellingen.

Maar Ricardo spreekt van aannames waren die niet kloppen. ,,Ik had het misschien wel over hele andere dingen, dat kan toch.’’ Waarom zoveel getuigen in het dossier hem en zijn zusje zien als dealers die al jaren actief zijn, kon hij niet echt uitleggen. ,,Ik snap niet zo goed waarom ze dat zeggen.’’

De officier van justitie snapt dat wel. Volgens haar is het namelijk waar en moet Ricardo gezien worden als een notoire dealer, die jarenlang actief was in Putten en omgeving. Hij zit sinds maart vast en als het aan haar ligt, blijft dat nog wel even zo. Ze eist vier jaar cel tegen hem en het terugbetalen van rond de 150.000 euro aan illegaal verkregen winst.

Geboorte

Tegen Romana eist ze een werkstraf van 180 uur en drie maanden cel voorwaardelijk. ,,Ik houd er rekening mee dat zij wat korter betrokken is geweest bij het dealen en dat ze onder invloed stond van haar broer. Bovendien heeft ze haar leven inmiddels over een andere boeg gegooid, dat bevestigt de Reclassering ook.’’

De advocaat van de twee is het niet eens met de strafeisen en de ontnemingsvordering. ,,Ricardo staat met de geboorte van zijn eerste kind op een keerpunt in zijn leven. Als je dat kapot wil maken, moet je hem vier jaar de cel in sturen.’’

Wat hem betreft zijn de getuigen allemaal onbetrouwbaar. ,,Ze staan immers bekend als gebruikers en zwalken in hun verklaringen alle kanten op.’’