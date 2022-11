Deze gemeente was afgelopen zomer opnieuw ‘flitskampioen’ van de regio

Dat blijkt uit de nieuwste gegevens die het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vrijgegeven over de periode mei tot en met augustus. Vorig jaar stond Putten ook al het hoogst genoteerd in deze regio. Toen werden er op dezelfde locatie 11.969 boetes uitgedeeld. In heel 2020 kwam de teller hier op 20.392 uit.

Een flitspaal in Zalk eindigde afgelopen zomer op de tweede plaats met 7.017 boetes. Ietsje verderop werd door een tweede paal nog eens 2.538 maal succesvol geflitst. Ook in Lelystad (5.969 bonnen) was het vaak raak. In Barneveld kwam het tot 5.224 prenten. De paal aan de Van Geenstraat in - opnieuw - Putten genereerde 3.485 bekeuringen.

Ook andere beruchte flitspalen scoren opnieuw hoog, zoals de flitspaal in De Krim bij Hardenberg (5.093 boetes), twee flitspalen in Apeldoorn (3.593 boetes op de Jachtweg en 2.475 op de Arnhemseweg), een van de flitspalen op de Zwartewaterallee in Zwolle (2.274 boetes) en een flitspaal aan de Amstellaan in Deventer (2.199 boetes). Een paal in het nabijgelegen Wilp leverde 3.123 prenten op.

Landelijk gezien hebben de digitale flitspalen dit jaar bijna 1,2 miljoen overtredingen geregistreerd, gemiddeld zo’n 9500 per dag. De meeste hardrijders werden betrapt door een flitspaal op de Haringvlietbrug in Zuid-Holland.

