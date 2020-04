Deze mensen in Putten kregen vandaag een koninklijke onderscheiding

Honderden Nederlanders kregen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Bekijk welke mensen in Putten een lintje kregen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wim van Til (78) heeft zich sinds 1974 ingezet voor verschillende organisaties en verenigingen. - In 1974 begon hij als jeugdleider bij voetbalvereniging SDC in Putten, later werd hij jeugdvoorzitter en voorzitter van voetbalclub en was hij voorzitter van de business club. Van 1994-1998 is Van Til voorzitter geweest van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Verder was hij actief bij de Stichting van der Schalkfonds, en was hij secretaris van de Nederlandse Zeevarenden Centrale.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Aart van Dronkelaar (69) is in 1980 begonnen als actief vrijwilliger bij SV Putten (afdeling zaalvoetbal), waar hij lange tijd coach en penningmeester en voorzitter was. In 2001 werd hij bestuurslid bij Stichting zaalvoetbal Putten, deze functie vervult hij nog steeds. Van 2012-2018 was de heer Van Dronkelaar penningmeester en secretaris van Biljartclub BV 2 Brothers. Deze vereniging is in 2013 officieel opgericht en Van Dronkelaar was één van de oprichters.