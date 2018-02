Dierenambulance Putten-Barneveld gaat als een speer maar het kan beter

Stijging bouwkosten maakt renovatie gemeentehuis Putten mogelijk duurder

13 februari De kans bestaat dat de renovatie van het gemeentehuis in Putten duurder uitvalt dan was bedacht. Dit heeft te maken met de gestegen kosten voor bouwvakkers en bouwmaterialen. De bedragen zijn nog niet bekend, maar in een brief aan de gemeenteraad beloven burgemeester en wethouders aan de raadsleden dat zij 'over de ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend op de hoogte worden gehouden'.