Dierenambulance vangt drie gedumpte hangbuikzwijntjes in Putten

Putten heeft geen behoefte aan korting

18 oktober De VVV in Putten is er niet in geslaagd om het dorp met een kortingsbonnenboekje op de (recreatieve) kaart te zetten. Het plan had geen kans van slagen omdat slechts een enkel bedrijf interesse had om mee te doen. In de begroting van de gemeente wordt gesproken over een nieuwe poging eind dit jaar.