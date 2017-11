Dierenambulance zoekt tevergeefs met drone naar bejaarde Binky

videoAls de zon roder kleurt en naar de horizon zakt, weet Alfred de Wild van Dierenambulance Nijkerk en omgeving dat de zoektocht naar het slechtziende hondje Binky zijn einde nadert. Sinds zondag zijn dierenliefhebbers al in touw om het 14-jarige beestje in de bossen bij Putten te vinden. ,,Staatsbosbeheer geeft niet langer toestemming overal op het terrein te komen", is De Wild teleurgesteld.

De bejaarde Binky, een kruising Yorkshire terrier en Jack Russel, ontsnapte zondag op de hei langs de Arnhemsekarweg aan de aandacht van zijn baasje Ronald de Leeuw. De hondeneigenaar heeft een stacaravan op een park aan de Wildforsterweg en De Leeuw koestert de hoop dat het beestje zijn weg terug zal vinden. Of dat optimisme nog steeds aanwezig is, is onduidelijk. De Leeuw lijkt zijn telefoon te hebben uitgezet.

Wilde varkens

Wilma Mulder van de Dierenambulance kan zich daar wel iets bij voorstellen: ,,Hij is heel erg druk om zijn hondje te vinden. Elke keer trekt hij weer het bos in. Tegen beter weten in vermoed ik. Want het stikt hier van de wilde varkens. Ik ben bang dat Binky niet meer leeft. Maar je weet het nooit. We hebben ook wel eens na een week nog een vermiste hond teruggevonden."

De telefoon van de Dierenambulance-vrijwilligers rinkelt de hele dag door. ,,Alleen vanmorgen heb ik al wel 150 mensen aan de lijn gehad. Ze willen allemaal helpen zoeken. Maar er moeten niet te veel mensen in het bos lopen. Dan kan het wild worden opgejaagd met aanrijdingen tot gevolg", vertelt De Wild.

Speld in hooiberg

De Puttense Tineke Groenenberg voelt zich toch geroepen al uren naar Binky te zoeken. Op de fiets en lopend. ,,Ik kijk overal. In kuilen, onder struiken. En luisteren of ik wat hoor. Het is zoeken naar een speld in de hooiberg. Geen Binky gezien. Wel drie herten die de weg overstaken. Dat gelukje heb ik dan wel gehad."

De inspanningen van de Dierenambulance zijn volgens De Wild voor anderen misschien uitzonderlijk, 'maar voor ons normaal want ieder dier telt'. De afgelopen maand deden ze twee keer eerder een grote zoekactie. De inzet kost geen cent, want alle tijd en energie wordt door vrijwilligers geleverd. De hulpmiddelen worden gefinancierd door externe partijen. Een 4X4 auto van stichting Dierenlot, een warmtecamera via een gulle particulier en voor de drone trok De Wild zelf zijn portemonnee.

Laatste poging

Met zijn collega Mulder doet de dierenliefhebber vlak voor de schemering nog een laatste poging om een glimp van Binky op te vangen. De drone zoemt boven de hei en Mulder tuurt met de warmtecamera de vlakte af. Als de koperen ploert is verdwenen, zet Staatsbosbeheer het zoekgebied tot ongenoegen van De Wild weer 'op slot'. Strijdvaardig: ,,Maar als ik een melding krijg dat iemand Binky heeft gezien, ga ik weer zoeken. Dan moeten ze me maar een bekeuring geven."

Volledig scherm Overal hangen flyers voor de zoektocht naar Binky. © Sacha Wunderink

Volledig scherm 07-11-2017 Zoekactie Binky : Nijkerk / Putten - Zoekactie Binky door medewerkers dierenambulance, Alfred de Wild en Wilma Mulder© Ruben Schipper Fotografie © Ruben Schipper