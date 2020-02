Dierenkliniek Putten hergebruikt mondkapjes tijdens operaties vanwege schaarste: ‘Coronavirus komt nu wel heel dichtbij’

De problemen rond de mondkapjes in Putten kwamen afgelopen week aan het licht toen er werd geprobeerd een aantal nieuwe dozen te bestellen. ,,We merkten dat dat niet te krijgen was", zegt dierenarts Marc de Witte. De dierenkliniek is nu aangewezen op de voorraad, die overigens nog wel een tijdje mee kan. ,,Maar we doen nu zuiniger aan", licht De Witte toe. ,,Normaal pak je tussen elke operatie een nieuw mondkapje, maar nu helaas niet.”