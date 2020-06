Diervoerder voor pelsdieren in Putten ontruimd na ammoniaklekkage

Het bedrijf Flevo in Putten is woensdagmorgen ontruimd vanwege een lekkage van ammoniak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, hulpdiensten zijn momenteel bezig om het lek op te sporen en te dichten.

Het lek zit in een koelinstallatie, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. ,,Het lijkt wel mee te vallen. De reden dat we hebben opgeschaald is dat de brandweer niet in de normale uitrukkleding de lekkage kan verhelpen. Als er slechts een vat was omgevallen was het anders en vluchtig geweest, maar nu stroomt er ook vloeistof weg.’’

Gaspakken

Daarom is het zogeheten gaspakkenteam opgeroepen. Deze mensen zullen in speciale kleding het lek proberen te verhelpen, zodat het vervelende goedje niet voor meer schade kan zorgen. Vanwege de oproep van het team is het bedrijf wel wat langer ontruimd. Overigens is ook de afdeling ‘logistiek’ van de Veiligheidsregio gealarmeerd. Zij moeten er vooral voor zorgen dat tijdens de hoge temperaturen de manschappen van de brandweer voldoende kunnen eten en drinken.