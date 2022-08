Dieven stelen voor de tweede keer alle elektronica uit de BMW van Joey (28) uit Putten: ‘Ben echt overstuur’

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd is er ingebroken in de BMW van de 28-jarige Joey Bouw uit Putten. De inbrekers namen zelfs het stuur mee. Nu is hij ten einde raad: ,,Ik weet niet of ik deze auto wil blijven rijden.”