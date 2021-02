Discussie over 60 kilometer op N798 in Putten weer uitgesteld

FOTO'S PatrolPira­tes Apeldoorn: van persona non grata tot redder in nood

8 februari De PatrolPirates. Het klinkt vrij rebels. En in ons land zijn deze liefhebbers van terreinwagens (4x4) ook vaak persona non grata. Maar in dit barre weer laten ze zich onder meer in Apeldoorn en omgeving van hun beste kant zien.