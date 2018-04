DJ Ummet, ster in Azië, komt in Putten tot rust tussen de fluitende vogeltjes

DJ Ummet Ozcans ster is rijzende. De 35-jarige Puttenaar is druk bezig wereld te veroveren. Azië is al voor een groot deel 'binnen'. Helemaal nu een samenwerking met de Koreaanse zangeres en televisiester Hyoyeon - ook wel Hyo genoemd - een succes blijkt.

Ummet produceerde het nummer Sober voor haar. Dat nummer schoot na de release (afgelopen donderdag) als een komeet door allerlei hitlijsten, wereldwijd. Ummet reist al zes jaar lang de wereld over. Maar zal zijn roots nooit verloochenen.

DJ-cruise

Ummet benut de weekends om te touren. Zo verbleef hij de afgelopen twee dagen op een luxe schip op de Middellandse Zee, voor een DJ-cruise. Later dit jaar volgen nog trips naar onder andere de VS, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk. En er komt voor de Puttenaar een enorme show aan in Singapore: Ultra, waar rond de 30.000 dancefans op af komen.

Hij kent Azië inmiddels behoorlijk goed. Daar kwam de samenwerking met Hyo tot stand. Een superster in Korea en de rest van Azië. Zij is één van de toppers in de zogeheten K-pop, een muziekstroming die bekend is geworden door de megahit Gangnam Style van de Koreaan Psy.

Meidengroep

Ummet: ,,Hyo was lid van de meidengroep Girls Generation. Enorm populair, een beetje de Spice Girls van Azië. Ze ging solo en zit bij SM Entertainment, een Koreaans label dat alle K-poptoppers onder contract heeft. Hyo heeft me enkele keren zien optreden en is wel gecharmeerd van mijn muziek. Ze wilde samenwerken. Een eer, zo voel ik het.''

Ummet omschrijft de afgelopen twee jaar als 'een wilde rit in een rollercoaster'. ,,Op en neer, met de hoogste pieken in Azië. Zoals World Club Dome, een grote show in Seoul. Kwamen 25.000 mensen op af. Daar heb ik Hyo vorig jaar ontmoet. Er was meteen een klik. We hebben al gesproken over een opvolger van Sober. En ik hoop met meer K-popartiesten te kunnen samenwerken.''

Vogeltjes

Doordeweek zit hij braaf in Putten. ,,Tussen de fluitende vogeltjes. Lekker rustig, man.'' Daar heeft hij een studio aan huis. ,,Zit ik zeker twaalf uur per dag in te knutselen aan muziek. Wat mijn muziek bijzonder maakt? Ik focus in mijn nummers heel sterk op het kippenvelmoment: pakkende melodieën, waarop de massa uit haar dak kan gaan.''

Af en toe verlaat de muzikale kluizenaar zijn spelonk. Kopje koffie mee, voor hem en zijn vriendin. ,,Zij begrijpt mijn passie voor muziek. Die had ik als jonge DJ en die heb ik nog steeds. En die passie kan ik gelukkig over de hele wereld uitstralen.''

Volledig scherm DJ Ummet Ozcan uit Putten is uiterst succesvol in Azië. ,,Ik stond vorig jaar op World Club Dome, een grote show in Seoul. Kwamen 25.000 mensen op af.'' © Michael Thompson