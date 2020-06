Doden in Putten worden nooit geruimd, dus worden er gewoon nieuwe plaatsen bijgemaakt

Met de hele klas het vliegtuig in, dankzij Mr. Freedom en zijn ‘vette’ veteranen­vlog

12 juni ‘Mensen, ruzie is stom en oorlog ook!’ Met deze boodschap won Mr. Freedom - alias Alex Bos uit Putten - de hoofdprijs van de Kidschallenge van het Nationaal Comité Veteranendag. Over twee weken is hij onderdeel van een televisie-uitzending van Veteranendag in Den Haag en in het najaar vliegt hij met de hele klas in een klassiek Dakota-vliegtuig. ,,Dit is zo vet!’’