Door brand verwoeste schuur is een trekpleister in Putten

De zaterdagmiddag door een uitslaande brand verwoeste schuur in Putten, trekt the day after veel bekijks.

,,Mama! Kijk daar!”, schreeuwt een jongetje dat zondagmorgen over de Postweg in Putten fietst. ,,Oh, dat is wel jammer", reageert zijn moeder nadat ze een blik op de schuur heeft geworpen. Een understatement. Van het dak is vrijwel niets meer over.

Hond uitlaten

Deze kerkgangers zijn niet de enige wiens aandacht wordt getrokken door de in de as gelegde overkapping. Auto’s rijden langzaam of stoppen zelfs even. Buurtbewoners houden tijdens het uitlaten van de hond even halt. ,,Gisteren zag het hier helemaal zwart van de mensen", vertelt buurman Kees van Lopik tussen het schillen van de aardappels door.

Hij woont aan de Gebbekuillaan, pal naast de schuur. ,,Ik hoorde aan het begin van de middag ineens allemaal gedoe op de weg. Toen ik ging kijken sloegen de vlammen metershoog uit het dak. Het fikte flink. Ik stond hier keurig netjes buiten, maar werd door de brandweer weggestuurd in verband met de rookontwikkeling. Het waren ook enorme rookwolken.”

Slagerij

Van Lopik kent zijn buren niet. Die zijn namelijk nieuw. Ze zijn volgens hem bezig om de voormalige biologische slagerij van Leen Hartevelt om te bouwen tot een woonhuis. ,,Ze zijn er alleen in het weekend. Om te klussen. Het is gisteren ook tijdens de werkzaamheden gebeurd. Ze zaten net koffie te drinken toen de schoorsteen brand uitbrak, heb ik van horen zeggen. Eén van die jongens is nog naar boven gegaan om een luik dicht te doen. Zodat er geen zuurstof bij kon komen. Ik begrepen dat hij één van de twee personen is die vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis zijn gebracht.”

Van de eigenaren is deze zondag rond het middaguur geen spoor te bekennen. Rond de woning is het vooral een komen en gaan van nieuwsgierige Puttenaren.

Volledig scherm Het dak van de schuur is compleet verwoest. © Arnoud Heins