Dragqueen Patty uit Putten bij top van Gelderland

Patty Sparkle uit Putten, die in het dagelijkse leven gewoon 'Erik' heet, was afgelopen weekeinde een van de deelnemers van de miss travestie Gelderland verkiezing 2018. Vijf vragen aan hem.

Patty, op welke plek ben je geëindigd tijdens de competitie?

,,Het is niet helemaal duidelijk, maar ik ben vierde of vijfde geworden. Net buiten de prijzen, dus. Het was de eerste keer dat ik heb meegedaan. Ik heb me gewoon opgegeven. Ik vond het wel spannend, vooral vanwege het wedstrijdelement. Maar je moet ergens beginnen.''

Wat moest je allemaal doen?

,,Allereerst was er een soort catwalk met een presentatie aan de jury. Later heb ik verschillende nummers geplaybackt. Ik vond het erg leuk om te doen en ga snel weer oefenen voor volgend jaar.''

Het smaakt dus naar meer?

,,Zeker. Volgend jaar wil ik nog wat beter voor de dag komen en werken aan mijn verbeterpunten. Zoals iets meer allure tonen. Het mag allemaal nog wel wat groter en luxer, dus dat ga ik proberen.''

Waarom ben je een dragqueen?

,,Het is voor mij een hobby. Jezelf tonen als de perfecte vrouw. Het is een kunstvorm en in combinatie met het wedstrijdelement is dat prachtig. Ik ben alleen tijdens shows en evenementen een dragqueen. Thuis ben ik gewoon man van mijn vrouw en vader van twee kinderen en heet ik Erik. Ik ben ook ambassadrice van de Village People in Harderwijk, daar proberen we ook allerlei mensen bij elkaar te krijgen.''

Heb je ook een boodschap?