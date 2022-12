Dreun voor Serious Request: dj’s hebben corona en mogen geen gasten meer ontvangen in het Glazen Huis

met video Extra uitleg bij beladen straatna­men Harderwijk of niet? ‘Niet nodig om verleden op bordje te zetten’

Zijn de Friesegracht en Frisialaan in Harderwijk nou beladen straatnamen of niet? Waar de ene historicus denkt aan een verwijzing naar een Burgemeester met een verleden in de slavenhandel, denkt een andere geschiedkundige aan een onschuldig verleden. ,,Een ding is zeker, we moeten samen verder.’’

