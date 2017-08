'Drie musketiers uit Irak' zijn nu barbiers in Putten

Kapsalon Achterstraat in Putten is dan misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, maar het is goed druk in de winkel van Maher Abdulla. Een echte herenkapper. Zwart bebaarde mannen knippen razendsnel. ,,We zijn Irakese Koerden'', roept Abdulla over zijn schouder naar de moeder van een kind dat hij knipt. De moeder heeft net verteld dat haar zoontje zo graag naar 'die Turkse kapper' wilde.

Het is een komen en gaan van klanten op deze doordeweekse ochtend. Drie sterk op elkaar lijkende kappers staan hun werk te doen. Kundig en vlug. Klanten die even moeten wachten, krijgen koffie aangeboden, voor kinderen liggen snoepjes op een schaal.

Maher Abdulla (24) opende de kapperszaak aan de Achterstraat 4 in Putten samen met zijn broer Niwar (26). Beiden zijn gediplomeerde kappers. Jongere broer Emen (21) helpt ook mee, maar hij is nog bezig aan zijn opleiding.

Volledig scherm Maher Abdullah en zijn broers Niwar en Emen knippen elk jongens- en herenkapsel in hun zaak aan de Achterstraat.

'Geen leuke tijd'

,,We zijn de drie musketiers,'' zegt Maher. De broers Abdulla wonen sinds 2000 in Nederland. ,,We hadden een lange reis achter de rug vanuit Irak, lopend gevlucht en met de boot, geen leuke tijd. Het kappersvak zit niet in onze familie, maar in het noorden van Irak is kapper een beroep dat aanzien heeft. Ik wilde het al jong gaan doen. We hebben op dertien verschillende plekken in Nederland gewoond, meer dan de meeste Nederlanders. In 2007 kregen we een verblijfsvergunning, we zaten toen in asielcentrum Ter Apel.''

