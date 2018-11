Drie winkels in Putten worden woningen

Natuur­groep Veluwe krijgt internatio­na­le award

6:00 De afgelopen decennia hebben de Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV NW-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe zich gemanifesteerd als een luis in de pels van overheden en bedrijven. Hun halsstarrige houding is woensdagavond ‘beloond’ met een internationale award. ,,Uiteindelijk hebben we niet veel meer gedaan dan de autoriteiten herinneren aan de wetgeving”, zegt voorzitter Jaap Schröder.