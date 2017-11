Drone en warmtecamera's ingezet voor vermist hondje in Putten

Het 14-jarige hondje Binky is al een etmaal zoek in de bossen van Putten. De dierenambulance is samen met de eigenaar en passanten aan het zoeken naar het beestje. Daarbij worden alle mogelijke middelen ingezet.

Eigenaar Paul de Leeuw verblijft in het weekend in een chalet op de Veluwe en liep zondagavond samen met binky en twee andere honden door de bossen van Puttten toen hij in gesprek raakte met een passant. Binnen twee tellen was het hondje gevlogen en ging hij gelijk op zoek naar zijn huisdier.

Drone

Alfred de Wild was maandag de hele dag in touw om Binky te zoeken ,,Met ongeveer vijftien man is er vandaag gezocht naar Binky. Wij hebben een warmtecamera en ook eventjes een drone ingezet,'' vertelt de medewerker van de dierenambulance Nijkerk over de omvang van de zoektocht. In het verleden werden er al andere vermiste hondjes met deze methode opgespoord.

De Leeuw zocht maandag ook naar zijn hondje en blijft de komende dagen stug doorzoeken. ,,Ik heb hem zelfs al horen blaffen, maar dan hoor je ook andere honden blaffen. Wij hebben 'm nog niet kunnen vinden,'' aldus de Leeuw over het feit dat zijn hond niet ver weg kan zijn. Hoewel het beestje slechtziend is, zou de viervoeter volgens zijn eigenaar wel de weg naar huis moeten kunnen vinden.

Roodgloeiend

De zoektocht zorgt in ieder geval voor veel reuring, want de telefoon van de Wild staat roodgloeiend. ,,Ik kreeg veel telefoontjes van mensen uit Rotterdam, Den Haag en andere delen van het land die nu op de Veluwe verblijven en mee willen helpen zoeken. Dat is heel mooi.''

Gevaren

De dierenambulance en de Leeuw maken zich wel zorgen over een goede afloop. In het gebied zitten veel wilde zwijnen. Als de 14-jarige viervoeter daarmee in contact komt dan is het snel gedaan met Binky. Daarnaast ligt er nog een ander gevaar op de loer. ,,Vanavond wordt er gejaagd in het bos,'' vertelt de Leeuw die niet hoopt dat een jager per ongeluk Binky in zijn vizier ziet opduiken.

Advies

De dierenambulance geeft de hoop vooralsnog ook niet op. ,, Wij hebben afgelopen nacht tot 03:00uur gezocht en onze auto blijft ook vanavond in de buurt van dit deel van het bos staan.'' Eigenaar de Leeuw heeft nog wel een tip voor passanten mochten zij het vermiste hondje aantreffen. ,,Bel de dierenambulance Nijkerk en ga er niet zelf achteraan. Hij voelt zich al opgejaagd,'' luidt het advies.