Droomhuis Puttens gezin verwoest in Portugal, bakkerij komt in actie

Vijf jaar geleden ruilde de van oorsprong Portugese Pedro woonplaats Putten in voor een nieuwe avontuur in zijn geboorteland. Samen met zijn vrouw Nienke en hun zoontje Joshua (nu 8 jaar) vertrok hij, waarmee een einde kwam aan het jarenlange dienstverband bij bakkerij Harrie van Looijengoed.

Noodlot

Nadat het gezin in Portugal bijna vijf jaar bouwde aan een eigen droomhuis in de bergen, sloeg in oktober het noodlot toe. Verwoestende bosbranden teisterden het gebied en legden 22 van de 25 woningen in de as. Waaronder de woning van de familie uit Putten.

,,Alles is weg’’, vertelt Harrie van Looijengoed. Als oud-werkgever van Pedro heeft de eigenaar van zes bakkerijen in de regio nog goed contact met hem. ,,In december komt het gezin jaarlijks weer terug naar Putten. Dan helpt Pedro hier in de bakkerij in verband met de drukte.’’

Niet verzekerd

Extra vervelend is dat de woning niet verzekerd was. ,,Dat is niet mogelijk wanneer je in zo'n vallei woont.'' Van Looijengoed wil het gezin daarom financieel een steuntje in de rug geven. Hij hoopt dat zijn klanten daarbij willen helpen. ,,We hebben in alle zes de filialen emmers geplaatst waar mensen een donatie in kunnen doen. Pedro is van plan in maart zijn huis te herbouwen, maar dan heeft hij wel geld voor bouwmateriaal nodig.’’