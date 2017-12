Drugsdealer moet 3000 euro betalen als hij nog eens wordt betrapt in Putten

De drugsdealer die op 9 september betrapt werd op het verkopen van drugs op de Korenlaan in Putten heeft van burgemeester en wethouders een brief ontvangen waarin hem een last onder dwangsom wordt opgelegd. Ofwel: als hij nog een keer dezelfde overtreding begaat, moet hij flink dokken.

In dronken toestand werd de dealer rond middernacht door een toezichthouder betrapt op het verkopen van drugs in de buurt van het Groevenbeek College. Hij had ook de verdovende middelen bij zich. In de brief van de gemeente staat dat de man 'niet financieel afhankelijk is van de inkomsten van de verkoop van drugs'. De man heeft een baan en de drugsverkoop is volgens de brief 'bijzaak'.

Geen straatverkoop

De dealer heeft daarmee twee overtredingen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) begaan. Daarin staat geregeld dat bepaalde middelen zoals die in de Opiumwet zijn opgenomen niet op straat verkocht mogen worden. Bovendien schrijft de Apv voor dat voor venten een vergunning nodig is en die had de dealer uiteraard niet.

Op de eerste overtreding rust een dwangsom van 2500 euro per volgende misstap. Een volgende verkoopactie van de man zonder vergunning levert hem een boete van 500 euro op.

Niet straffen

Burgemeester en wethouders stellen dat 'het doel van de last niet is om u te straffen voor de geconstateerde overtreding, maar om u te bewegen dit in de toekomst niet meer te doen'.