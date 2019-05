‘Drugsdealers’ uit Putten willen via rechter voorkomen dat ze op straat belanden

Bewoners van twee woningen in Putten probeerden gisteren via de bestuursrechter in Arnhem te voorkomen dat ze hun woning voor drie maanden uit moeten in verband met de vondst van drugs.

Het gaat om bewoners van een recreatiewoning aan de Krachthuizerkern en een bewoner van een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat. Bij de eerste trof de politie een kleine twee maanden geleden ruim veertig gram hasj aan, bij de tweede een hennepkwekerij met 68 planten.

Sinds vorige zomer geldt bij de gemeente Putten dat je vijf gram hasj in je bezit mag hebben of vijf hennepplanten, voor eigen gebruik. Heb je meer dan dertig gram hasj of 25 hennepplanten, zoals bij de betreffende bewoners, dan wijst dat op drugshandel en volgt sluiting voor drie maanden.

Niet om te straffen, aldus vertegenwoordiger van B&W G. Vooren, maar om een woning uit het criminele circuit te krijgen en overlast te voorkomen. Hij kon niet zeggen of de bewoners strafrechtelijk worden vervolgd. De bewoners tekenden bezwaar aan tegen de sluiting en stapten naar de bestuursrechter voor een voorlopige voorziening.

Telefoon getapt

Alleen al het aantreffen van dergelijke hoeveelheden drugs is volgens het nieuwe beleid van de gemeente voldoende om tot sluiting over te gaan. Daarnaast zijn er volgens Vooren getapte telefoongesprekken die wijzen op drugshandel op beide adressen. Niet alleen in hasj en hennep, maar ook in cocaïne. Die harddrug werd echter niet aangetroffen.

Advocaat van de bewoners V. Tuma reageerde dat er helemaal geen drugshandel is geconstateerd en dat er slechts geringe hoeveelheden drugs zijn aangetroffen. Hij noemde de aangekondigde sluiting ‘disproportioneel’. ,,In het strafrecht staat hier een geldboete van tweehonderd euro op. Dat is alles.”

Hij benadrukte dat sluiting betekent dat zijn cliënten op straat komen te staan en vindt dat er eerst een waarschuwing had moeten komen.

,,Ik wist niet dat het er lag. Achteraf denk ik dat het van een vriend was”, zei de bewoner van de recreatiewoning over de gevonden hasj. De andere bewoner verklaarde dat het de eerste keer was dat hij zich met hennepteelt bezighield.