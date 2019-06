Echtpaar vindt gestolen trouwboek terug, in stukken gescheurd en gedumpt langs de A28

Hij wist niet hoe snel hij van woonplaats in Noord-Brabant naar Putten moest rijden. Het trouwboek van Feico Ernst en zijn bruid Evelien is gevonden, nadat het vorige week uit hun auto werd gestolen bij het Postilion hotel in Putten. Maar het boek werd wel compleet aan stukken gescheurd en gedumpt langs de A28. En dus krijgt de zoektocht een naar einde. ,,Dat de dieven dit moedwillig hebben vernield, dat gaat mij te ver’’, zegt een verbouwereerde Ernst via de telefoon.

De auto's die voorbijrazen zijn op de achtergrond te horen. Daar staat hij dan, in de berm langs de A28 bij Putten, zijn trouwfoto's bij elkaar te rapen. Of in ieder geval, wat er nog van over is. ,,Ik heb 'm onder mijn arm. Ik heb geprobeerd alle stukken te verzamelen. Mijn auto heb ik bij het hotel geparkeerd en ik ben lopend naar de weg gegaan om het boek te zoeken.’’

Diefstal

Eerder deze week zette Ernst een oproep op Facebook in de hoop het trouwboek terug te vinden nadat het in de nacht van vrijdag op zaterdag werd gestolen uit zijn auto. Het echtpaar bezocht een bruiloft in het hotel in Putten en namen hun trouwboek mee, voor het geval de mensen nog even een kijkje wilden nemen. De mensen die trouwden waren getuigen op hun eigen huwelijk op 29 september 2018. Naast het trouwboek werden ook twee zonnebrillen meegenomen. Het boek zat in een luxe doos en Ernst vermoedt dat de daders dachten dat het een laptop was. Ernst deed aangifte van diefstal en hoopte dat de dieven niet zo ‘meedogenloos’ zouden zijn om het boek weg te gooien.

Volledig scherm Feico en Evelien tijdens hun trouwdag voor Kasteel Maurick in Vught. © Feico Ernst

Opzet

Maar dat deden ze wel. En erger nog. Ze scheurden het aan stukken. ,,Dit komt niet door de weersomstandigheden. De foto's waren geplastificeerd, dus het is echt met opzet kapot gemaakt.’’ Ernst kreeg eerder op de avond een berichtje van een 'meisje’ die het boek dacht te hebben zien liggen toen ze met de auto langsreed. ,,Ze nam contact op via Facebook.’’ Ernst stapte meteen in de auto en vertrok vanuit Noord-Brabant richting de Veluwe.

Hij zegt ‘op zijn zachtst uitgedrukt goed chagrijnig’ te zijn. ,,Ik kan begrijpen dat als je iets gestolen hebt en het is niet datgene dat je wilde, dat je het dan ergens achterlaat. Vooral zoiets belangrijks. Maar dit moedwillig vernielen gaat mij te ver.’’ Een lichtpuntje voor het echtpaar: ,,Toevallig hebben we gisteren van onze fotograaf te horen gekregen dat ze onze trouwfoto's nog heeft. Dat is goed nieuws natuurlijk.’’ Desondanks neemt hij het boek mee. ,,Ik ga thuis eens kijken wat er nog heel en bruikbaar is.’’

Bedankt

Daders zijn er nog niet gevonden, volgens Ernst. Hij hoopt de schade op de verzekering te kunnen verhalen. ,,Het boek kostte 380 euro. De twee zonnebrillen bij elkaar vierhonderd euro.’’