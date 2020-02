Eerste bewoners van eerste gasloze wijk in Putten betrekken hun woning

Pepita en Ralph Schipper-Goezinnen bekijken hun nul-op-de-meterwoning in de Trientje Timmerstraat, die ze huren van woningcorporatie WSP. Woning Stichting Putten bouwt in totaal 23 woningen in Rimpeler die verwarmd worden met een grondwater-waterwarmtepomp. Zestien zonnepanelen op het dak wekken stroom op. Het luchtcirculatiesysteem in de woning ververst de binnenlucht en is voorzien van een warmte-terug-wininstallatie (WTW). In de meterkast geeft een display aan hoeveel stroom de zonnepanelen al hebben opgewekt en hoeveel teruggeleverd aan het net.