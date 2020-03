Eerste vergunning in Putten voor huisvesten van arbeidsmigranten

De eerste officieel aangewezen woning voor arbeidsmigranten in Putten is een feit. Het is een bedrijfswoning aan de Hoge Eng Oost in Putten, die gebruikt mag worden voor de huisvesting van twaalf arbeidsmigranten.

Huisvesting van arbeidsmigranten is een omstreden onderwerp, niet alleen in Putten, maar ook in de regio. Overal waar initiatieven zijn om Polen of andere Oost-Europese arbeiders te huisvesten, komen buurtbewoners in opstand. Daarom heeft de gemeente Putten begin dit jaar haar beleid gewijzigd en gebieden aangewezen waar arbeidsmigranten mogen wonen.