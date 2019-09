Eigenaar antieke camper Putten: ‘Het ruften is over, nu ik op blauwe diesel rijd’

De lyrische particulier, Jasper van der Bas:

,,Als een zonnetje loopt-ie, sinds ik mijn oude Magirus-truck uit 1952 op blauwe diesel laat lopen. Die wagens werden vroeger gebruikt door de Bescherming Bevolking, onder meer tijdens de Watersnoodramp in '53. Tegenwoordig zijn er nog zo'n 100 van in Nederland, en ik heb 'm omgebouwd tot camper. Mooie oude degelijk techniek is ‘t, zonder elektronica: je kunt 'm zelfs op sla-olie laten lopen, hoewel hij dan wel zou stinken als een frituurkar. Dat ruften is sowieso over, nu ik op blauwe diesel rijd. Dat is erg fijn, want ik woon in het centrum van Putten. Als ik voorheen de auto met gewone diesel aan slingerde, dan joeg er eerst een donkere walm door de buurt. Met blauwe diesel is dat helemaal voorbij. Ook is de motortemperatuur gezakt, wat duidt op een betere verbranding. Kortom: ik kan het iedereen met een oude dieselmotor aanraden!’’