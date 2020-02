‘Eigenaar vakantiehuisje moet verpaupering park tegengaan’

Wat stelt u precies voor?

,,Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat eigenaren van recreatiewoningen worden verplicht een financiële bijdrage te leveren aan het gezamenlijk onderhoud van hun vakantiepark. Daar is het in het verleden immers vaak fout gegaan. Parken werden verkaveld, waardoor terreinen niet langer onder één eigenaar vielen. Het gevolg was dat niemand zich verantwoordelijk voelde voor het onderhoud en het park verpauperde. Een verplichte bijdrage voor huiseigenaren biedt in onze ogen een oplossing. En daar blijft het wat ons betreft niet bij.’’