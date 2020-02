Eigenaren vakantiehuisjes willen geen gezinsdrukte op vakantiepark in Putten en proberen bestemmingsplan tegen te houden

De gemeente vindt dat er op hun park tachtig recreatiewoningen bij kunnen komen. Die worden hoger en flink groter dan de bestaande 164 bungalows. De nieuwe woningen krijgen een verdieping erop. De gemeente vindt grotere woningen noodzakelijk. Die trekken gezinnen met kinderen aan en oudere stellen die wat meer ruimte willen in hun vakantiehuis. Dit publiek wil Putten graag hebben want daar kunnen de Puttense winkeliers van meeprofiteren. De gemeente maakte een nieuw bestemmingsplan voor het vakantiepark. Veluwse Hoevegaerde Beheer B.V. mag de tachtig woningen gaan ontwikkelen . ,,Maar we doen het in een rustig tempo. We beginnen de eerste jaren met vijftig’’, zei J. Lam van de B.V. De huisjes op de Veluwse Hoevegaerde worden verhuurd door Landal Greenparks.