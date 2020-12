Elim Putten prijst zich gelukkig dat spanning over corona na vier weken achter de rug is

Jongeren gaan 's avonds met drank de Veluwse bossen in, nu horeca gesloten is

1 december Sinds de horeca opnieuw gesloten is, trekken meer jongeren 's avonds met alcoholische dranken de natuur in. Bij een grote controle op de Noord-Veluwe en in Apeldoorn zijn vorige week meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Het is reden voor extra toezicht in het bos en het buitengebied.