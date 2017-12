Ellende op spoor neemt toe: geen treinen tussen Putten en Amersfoort-Vathorst

Afscheidsgeld oud-wethouder Kleijer naar opknapbeurt Puttens trapveldje

3 december Het trapveldje aan de Prins Hendrikweg in Putten is verouderd. Tijd voor een upgrade. Maar opknappen kost geld. En daarom was de Puttense Sportmarathon blij met de 1300 euro die hij zaterdag aan de spaarpot voor dit doel mocht toevoegen. Oud-wethouder Ard Kleijer overhandigde het stichtingsbestuur een cheque. Geld dat hij tijdens zijn afscheidsreceptie heeft ontvangen.