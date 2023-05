Enquête over koopzondag in Putten ‘gekaapt’ door kerkgan­gers? 'Het is onze eigen schuld’

Een online enquête van de Puttense VVD over koopzondag in de gemeente pakte anders uit dan de partij had verwacht. Binnen een dag stroomden de reacties binnen en een overgrote meerderheid stemde tegen zondagsopenstelling. Volgens VVD-raadslid Jorrit Heinen is de stemming ‘gekaapt’ door kerkgangers. Ze zouden elkaar in appgroepen hebben opgeroepen tegen te stemmen.