Er mag weer worden gezwommen bij Strand Nulde

Het negatief zwemadvies werd op 14 juni ingesteld . Uit recente metingen blijkt dat de waterkwaliteit weer voldoende is van de plas in de buurt van Putten. Er zijn geen hoge concentraties van mogelijk ziekteverwekkende bacteriën meer aangetroffen, meldt Provincie Gelderland.

Actuele informatie over zwemwaterkwaliteit is te vinden op zwemwater.nl. Voor klachten of vragen over het zwemwater, kunnen mensen bellen of mailen naar het Provincieloket (026 359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl).