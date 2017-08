F28 als oplossing voor de files op de A28

33-jarige vrouw aangehouden voor verwonden man in Putten

12 augustus In een woning aan het Kerkplein in Putten heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewonde man aangetroffen. Het gaat om een 30-jarige man met Poolse nationaliteit en zonder vaste verblijfplaats. De man is buiten levensgevaar, een 33-jarige vrouw is als verdachte aangehouden en blijft in voorlopige hechtenis.