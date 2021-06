Fabriekswinkel met koopjeshoek voor Delfts Blauw aardewerk opent in Putten

Zaterdag 19 juni opent Heinen Delfts Blauw een winkel in de fabriek aan de Handelsweg op industrieterrein Keizerswoert. ,,Onze tweede etage was casco en werd nog niet gebruikt’’, legt Heinen uit. ,,We hadden in ons hoofd om hier een showroom van te maken gericht op de wederverkoop van onze producten aan winkeliers door het land. Door corona is het bedrijf anders gaan koersen en producten gaan ontwikkelen die meer aansluiten op de Nederlandse markt. Tulpen en vazen die we eigenhandig beschilderd hebben, die wat verder van Delftsblauw af staan en meer gericht zijn op interieur en beleving. We laten in deze showroom de volledige collectie zien om mensen te inspireren.”