‘Facelift’ Puttense rotonde bijna net zo duur als compleet nieuwe: ‘Het heeft allemaal erg lang geduurd’

Korfbal League Laura van Winkoop geniet van spelen op het hoogste niveau: ‘Ik had nog nooit een wedstrijd in de Korfbal League gezien’

Unitas is in de eerste helft dominant tegen DOS’46 en speelt na rust nog lange tijd goed mee met de degelijke ploeg uit Nijeveen. Maar als de schutters van DOS’46 raak gaan schieten breekt het en lopen de bezoekers makkelijk uit: 22-29. Voor speelster Laura van Winkoop is het ondanks de nederlaag toch gewoon genieten.