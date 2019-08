Familie vermeende Puttense drugsdealer rechtszaal uitgezet

Het gebeurde nadat de voorzitter de familie van de verdachte Puttenaar diverse keren had gemaand om rustig te blijven. Maar de waarschuwing had geen effect. Even daarvoor had de advocaat de rechter verzocht om zijn cliënt in afwachting van de inhoudelijke behandeling onder voorwaarden vrij te laten. Volgens de verdediging had de zaak al in juni afgehandeld kunnen worden en zit zijn cliënt al veel te lang vast. ,,Dit is geen omvangrijk of ingewikkeld dossier. We zijn weer drie maanden verder en er is niets gebeurd. Ondertussen zit hij al een half jaar vast.”