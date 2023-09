Feestje rond het varken in Putten: ‘Dat iemand het zielig vindt om vlees te eten - dat kan ik niet veranderen’

Na 26 boeken komt er een einde aan de Harderwijk Reeks: ‘Oppassen voor bedrijfs­blind­heid’

Met de publicatie van een boek over de Harderwijkse middenstand in de jaren zestig en zeventig wordt een punt gezet achter de Harderwijk Reeks. Deze serie boeken omvat 26 titels, die in een periode van bijna dertig jaar in eigen beheer zijn uitgegeven. Alle titels belichten een stuk Harderwijker historie. Waarom komt er een einde aan deze succesvolle reeks? Liek Mulder en Ronald Zuidgeest, drijvende krachten achter de serie, geven antwoord.