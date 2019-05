Fietser gewond na aanrijding in Putten

‘GGZ-instellin­gen Veluwe en Flevoland compense­ren verlies met verkoop panden’

10:54 GGZ-instelling GGz Centraal met locaties op de Veluwe en in Flevoland verkocht afgelopen jaren panden en landerijen om verliezen te compenseren. Wanneer het overtollige vastgoed op is dreigen GGZ-instellingen in de problemen te komen.