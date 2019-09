FIOD: invallen in Putten en Zeewolde vanwege onderzoek frauderende nertsenfokkers

De FIOD verdenkt in totaal acht mannen en een vrouw van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Er werd één aanhouding verricht. Met de fraude zouden miljoenen euro’s gemoeid zijn. Er zijn invallen gedaan bij fokkers en hun adviseurs. Ook waren er huiszoekingen in Denemarken. Op acht woningen, achttien banktegoeden en 23.500 euro in contanten is beslag gelegd.

Geld weggesluisd

Fokker in Zeewolde ontkent

De enige nertsenfokker in Zeewolde, Arnold Steijn, ontkent dat er ook invallen zijn gedaan bij zijn bedrijf. ,,We worden er over aangesproken, maar bij ons is niets gebeurd", reageert hij geërgerd. Woensdag zijn alle ondernemers in de nertsenbranche middels een brief op de hoogte gebracht van het onderzoek.