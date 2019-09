FIOD: nertsenfokkers in Putten en Zeewolde verdacht van miljoenenfraude

Reuma Walk in Putten brengt 10 mille op: ‘we zijn fan van de Veluwe’

10 september De Reuma Walk, die afgelopen weekend voor het eerst in Putten was, heeft 10.000 euro voor het Reumafonds opgebracht. De Utrechtse organisatoren zijn zeer tevreden: ,,We zijn fan van de Veluwe, dus we komen zeker nog eens terug.’’