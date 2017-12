Flinke weerstand tegen stichting thuiszorg in Zutphen

D66 ziet een constructie waarbij de gemeente als enige zorgaanbieder optreedt als een inperking van de keuzevrijheid van burgers. Bovendien is het wat de partij betreft onwenselijk als de gemeente zowel beleid maakt, uitvoerder van dat beleid is en toezicht houdt op de uitvoering. “En uitvoering van huishoudelijke hulp is echt een vak op zich, de gemeente moet niet zelf in zo’n rol bezig willen gaan”, vindt D66-fractievoorzitter Ingrid Timmer. “Nu ga je een nieuwe structuur optuigen, terwijl er de laatste tijd juist een beweging is om taken die niet als kerntaken worden gezien uit te besteden.” Ook van het argument dat een stichting voor meer zekerheid zorgt bij huishoudelijke hulpen is D66 niet onder de indruk. “Voor goed werkgeverschap heb je de CAO.”