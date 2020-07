Food Today is veroorzaker van forse vervuiling met vet in riool Putten

Meer dan een week is de gemeente Putten, in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe en de Omgevingsdienst Noordwest Veluwe, bezig geweest met het opruimen van de troep. Inmiddels is 200.000 liter rioolwater, vervuild met vetten weggezogen uit het riool in de Halvinkhuizerweg. Vervolgens is de rioolbuis met hoge waterdruk schoongespoten. Het vet is afgevoerd naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf in Dronten. Aan de Halvinkhuizerweg is een filiaal van Food Today gevestigd. Het riool in de Halvinkhuizerweg is op dit moment schoon.