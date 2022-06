Formatie Putten ligt weer op koers: verkiezingswinnaar Wij Putten staat buitenspel

met video Rauwe melk maakt opmars op de Veluwe: ‘Het is goedkoper dan in de supermarkt’

Boerderij Veldhuis opent vandaag de eerste melktap in de gemeente Apeldoorn. Op steeds meer plekken op de Veluwe bieden boeren rauwe melk aan. De melk komt rechtstreeks van de koeien en kan per liter in een fles worden getapt. ,,Mensen zijn op zoek naar mooie, pure, eerlijke producten van dichtbij. Die ontwikkeling zie je in de hele maatschappij.”

28 mei