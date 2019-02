Fors gaslek bij Putten na avond werk weer gedicht

Video + UpdateInwoners van de Telgterweg en de Zuiderveldweg, in het buitengebied van Putten, kunnen weer op een normale wijze gebruikmaken van het gas. Maandagmiddagmiddag- en avond waren er lange tijd werkzaamheden in hun buurt in verband met een gaslek.

In de omgeving vinden momenteel werkzaamheden plaats in het kader van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarbij is onder het kruispunt Telgterweg-Zuiderveldweg, nabij camping ’t Hoekje, tijdens een ondergrondse boring een gaslek ontstaan. ,,Voor de buitenwereld ziet dat er dan meteen flink uit”, zegt Jelle Wils, woordvoerder van netbeheerder Liander. ,,Het was ook best een flink lek.”

Personeel van Liander is gelijk opgeroepen en is aan de slag gegaan. ,,Je hebt eigenlijk twee mogelijkheden bij een lek. Enerzijds is dat het lek dichten door twee kanten af te sluiten, een bypass aanleggen en het tijdelijk repareren. Dan is de tweede fase definitief herstel. In verband met het slechte weer en het feit dat we toch al bezig waren zijn we maar gelijk voor de definitieve oplossing gegaan in dit geval.”

Alternatief

De werknemers zijn maandag tot circa 22.00 uur bezig geweest. ,,Toen was alles weer hersteld. Uit voorzorg hebben we de weg afgezet, dat is inmiddels ook weer van de baan. Omwonenden hebben er niet tot nauwelijks hinder van gehad. We hebben zo’n groot netwerk, dat er bij uitval altijd nog wel een alternatief is.”

Buurtbewoners bevestigen dat zij geen hinder hebben gehad van het gaslek. Verschillende mensen melden aan deze krant zelfs niets gemerkt te hebben. De bestrating is dinsdagmorgen alweer grotendeels hersteld en het is mogelijk voor verkeer, onder begeleiding van verkeersregelaars, om over de wegen te rijden.

Volledig scherm Het gat onder de weg is dinsdagmorgen alweer hersteld. © Anton van Noorel