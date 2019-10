Forse vertraging na ongeval: rijstrook afgesloten op A28 tussen Harderwijk en Nijkerk

Deel Dorps­straat Putten hele week afgesloten na nachtelij­ke leiding­breuk

4 oktober Vanwege een nachtelijke waterleidingbreuk is de Dorpsstraat in Putten gedeeltelijk afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Boni supermarkt en de Klaas Bosstraat. Het wegdek is zwaar beschadigd en is pas eind volgende week hersteld.