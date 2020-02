Gaat de autorally in Putten dit jaar wel of niet door?

De autorally staat gepland voor zaterdag 4 april. Het is de vijfde keer dat de autorally in Putten wordt gehouden. In voorgaande jaren werd een deel van de klassementsproeven verreden in het buitengebied van Huinen en een deel in Barneveld of in Nijkerk. Dit jaar is door Van den Burg vergunning aangevraagd voor proeven in Nijkerk en in Putten. Met 180 kilometer per uur racen de wagens tussen de weilanden door, wat voor de liefhebbers een spectaculair gezicht is.